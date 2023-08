Inter: Correa saluta, riecco Sanchez

C'è la fumata bianca per Joaquin Correa al Marsiglia, che spiana la strada al ritorno di Alexis Sanchez in nerazzurro: fissate a domani le visite per l'argentino in Francia e via libera per il Sanchez-bis all'Inter. Aspettava solo l'ok infatti l'attaccante cileno, svincolato dopo l'esperienza proprio al Marsiglia: è arrivato e per Sanchez sono fissate a domani le visite mediche a Milano prima della firma sul contratto.

Ingaggio per l'attaccante cileno che dovrebbe attestarsi sui 3 milioni di euro circa, così come percepiva al Marsiglia.

Dopo le visite, Sanchez firmerà il contratto che lo legherà nuovamente all'Inter dopo il tumultuoso addio di un anno fa al termine di tre stagioni in nerazzurro.

Fantacalcio.it per Adnkronos