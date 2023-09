Con il programma defaticante odierno per i i giocatori nerazzurri impiegati a San Sebastian, domani sarà la sola seduta di preparazione alla trasferta in Toscana: Inzaghi dovrà decidere se Calhanoglu farà parte dei convocati o i tempi non verranno forzati, puntando piuttosto al rientro contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale. Una scelta non di poco conto per il tecnico nerazzurro: senza Calhanoglu la percentuale di successi dei nerazzurri scende al 33% (3/9).

Fantacalcio.it per Adnkronos