Inter, infortunio per Calhanoglu

Brutte notizie in casa Inter. Calhanoglu ha accusato dei problemi muscolari nella rifinitura alla vigilia del match contro il Lecce. Andato in panchina contro i salentini, Inzaghi aveva lanciato l'allarme sulle condizioni del centrocampista turco. L'esito degli accertamenti hanno evidenziato un risentimento all'adduttore che lo costringerà a saltare le prossime due partite di campionato.

Questo il comunicato dell'Inter: "Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra.

Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Il turco resterà out per le partite contro Atalanta e Genoa. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è di recuperare Calhanoglu a pieno regime, in tempo per il secondo atto degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid. Un orizzonte non troppo lontano, ma nel mentre Inzaghi si guarderà bene dal forzare il rientro del turco.

Fantacalcio.it per Adnkronos