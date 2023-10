Inter, infortunio per Frattesi

Il centrocampista out sabato a Salerno in campionato

Si ferma Davide Frattesi in casa Inter. Il centrocampista dei nerazzurri ha accusato un problema fisico durante il match con il Sassuolo: per lui un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Sarà costretto a saltare sicuramente le gare contro Salernitana in campionato e Benfica in Champions League, con il serio rischio di non essere a disposizione neanche per la gara successiva di Serie A contro il Bologna.

Dati anche i problemi fisici anche di Sensi nella rosa nerazzurra, la sensazione è che nei prossimi impegni sul campo sarà chiamato agli straordinari Mkhitaryan, ormai insostituibile, con Calhanoglu e Barella a completare il terzetto in mediana.

Fantacalcio.it per Adnkronos