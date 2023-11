Inter, infortunio per Pavard

L'importante vittoria in casa dell'Atalanta porta in dote una brutta notizia per l'Inter. Durante il primo tempo si è fermato Pavard che ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio. Fortunatamente sono escluse lesioni ai legamenti (che avrebbero comportato uno stop di 4-6 mesi) ma si tratta comunque di un infortunio serio. Il francese ha rimediato una lussazione della rotula che lo terrà lontano dai campi per un paio di mesi.

Ecco il comunicato ufficiale dell'Inter sull'infortunio di Pavard: