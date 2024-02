Inter, infortunio per Thuram

Brutte notizie per Inzaghi ed i fantallenatori: durante il match vinto contro l'Atletico Madrid, si è fermato Thuram.

Contrattura al muscolo adduttore della coscia destra: la prima diagnosi parla chiaro e tiene in ansia i tifosi dell'Inter. A naso non dovrebbe essere nulla di grave, ma ad Appiano Gentile non vogliono correre rischi. Soprattutto, non vogliono farlo in un momento così delicato della stagione, dove il vantaggio dalla seconda in campionato è largo e rasserenante.

Certamente, Simone Inzaghi non rischierà Thuram per la sfida di Lecce. Al Via del Mare, l'ex tecnico della Lazio avvierà le grandi rotazioni e riproporrà la coppia Arnautovic-Lautaro a completare il proprio 3-5-2.

Per il rientro del francese, dunque, bisognerà attendere che gli esami strumentali di domani traccino un quadro completo dei tempi di recupero. La speranza è quello di ritrovarlo per il recupero di campionato contro l'Atalanta, in programma il 28 febbraio: si naviga a vista.

Fantacalcio.it per Adnkronos