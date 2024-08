Inter, le ultime su Lautaro Martinez

I fantallenatori (ma anche Simone Inzaghi) vogliono capire se Lautaro Martinez potrà scendere in campo venerdì sera nel big match della terza giornata contro l'Atalanta.

L'attaccante argentino si è fermato alla vigilia del match contro il Lecce per un affaticamente muscolare, problema che lo ha costretto a saltare la sfida contro i pugliesi.

In mattinata sono arrivate notizie confortanti: Lautaro Martinez si è allenato con i suoi compagni ad Appiano Gentile. L'attaccante argentino potrebbe essere quindi in campo nel prossimo turno di Serie A nella sfida contro l'Atalanta.

Il rientro totale in gruppo del Toro è previsto per domani e vuole esserci nel match contro la Dea. Se Inzaghi non volesse comunque rischiarlo, giocherebbe Taremi al suo posto. L'ex Porto si è ben comportanto contro il Lecce servendo un assist a Darmian per il gol del vantaggio.

Fantacalcio.it per Adnkronos