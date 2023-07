Inter, Mkhitaryan in gruppo

Arrivano ottime notizie per Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League in programma sabato sera contro il Manchester City. Henrikh Mkhitaryan oggi è allenato in gruppo col resto dei compagni e dunque sarà un'arma in più per l'Inter di Inzaghi, in vista dell'appuntamento più importante della stagione in programma sabato sera.

Il centrocampista sarà dunque a disposizione per la sfida contro gli uomini di Guardiola. Adesso sarà lo stesso tecnico nerazzurro a dover decidere chi schierare in mezzo al campo. Al momento sembra favorito comunque Brozovic sull'armeno, con il croato che ha disputato delle ottime partite nel finale di stagione.

Possibile recupero anche per Correa, notizia comunque poco impattante sul fronte formazione: in attacco sicuro del posto Lautaro Martinez, l'altro posto se lo giocheranno Dzeko e Lukaku. Al momento leggermente avanti il centravanti bosniaco sul belga.

Fantacalcio.it per Adnkronos