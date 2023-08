Il difensore centrale di piede destro potrebbe arrivare dal Bayern Monaco. Da tempo, infatti, l'Inter ha messo nel mirino il francese Pavard. Il terzino Campione del Mondo con la Francia nel 2018 in Germania non è mai stato considerato un titolarissimo e potrebbe lasciare la Baviera in questa sessione di mercato.



Dopo la cessione di Skriniar, i nerazzurri non hanno acquistato un calciatore che possa giocare in quella posizione di campo. Il solo Darmian, e l'adattato De Vrij, non garantiscono a Simone Inzaghi copertura totale.

Per questo motivo, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, avrebbe riacquistato posizioni il nome di Benjamin Pavard.

Il difensore, con cui l’Inter nei mesi scorsi aveva già intavolato una trattativa, potrebbe essere l'ideale per il modulo di Inzaghi viste le qualità difensive e di palleggio. Pavard è un terzino destro difensivo, rapido e disciplinato, che in carriera si è adattato spesso anche nel ruolo di difensore centrale di difesa a 4. Caratteristiche ideali per la posizione di "braccetto" di destra di difesa.

Acquistare Pavard in saldo non sarà semplice. Sul francese, messo sul mercato dal Bayern Monaco per la troppa abbondanza in difesa, è molto forte l’interesse del Manchester United.

Il club inglese vanta maggiore disponibilità economica ma l'Inter potrebbe sfruttare i "buoni uffici" con il Bayern, cementati dall'affare Sommer.

La trattativa resta difficilissima, per questo motivo l'Inter pensa anche a qualche sostituto. In questo caso i nomi sono quelli di Tomiyasu, Chalobah e Toloi.

Il giapponese ex Bologna è in uscita dall'Arsenal, ma la sua cessione potrebbe essere ritardata a causa dell'infortunio di Timber. Tomiyasu, dopo la rottura del legamento crociato del compagni di squadra, è oggi prigioniero a Londra visto che ad Arteta mancano alternative.

Il secondo nome è quello di Trevor Chalobah, profilo che piace da tempo all'Inter. Le sue ultime prestazioni al Chelsea non hanno convinto, ma non sarà facile chiudere il colpo dai Blues senza investire. Più difficile convincere l’Atalanta a cedere Toloi.

Fantacalcio.it per Adnkronos