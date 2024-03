Inter, stop De Vrij

Problemi in difesa per la squadra nerazzurra in vista della ripresa del campionato

l'Inter viene colpita dalla tegola de Vrij. Il difensore olandese si è fermato nel corso dell’allenamento con la sua nazionale per un fastidio muscolare accusato agli adduttori.

Il commissario tecnico Koeman lo ha subito liberato e oggi de Vrij tornerà a Milano, dove sarà visitato dallo staff medico dell'Inter. Non filtra ottimismo e gli esami potrebbero slittare a domani. Difficilmente de Vrij sarà a disposizione di Inzaghi alla ripresa contro l’Empoli. Per l'occasione, a guidare la difesa potrebbe esserci Bastoni. Contro l'Empoli potrebbe rientrare invece Carlos Augusto a disposizione, mentre Arnautovic non tornerà prima della trasferta di Udine in programma l'8 aprile.

Fantacalcio.it per Adnkronos