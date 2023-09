Inter: tegola Arnautovic, i tempi di recupero

Ancora incerti i tempi di recupero, ma la sensazione è che Arnautovic resterà fermo ai box per un bel po'. L'austriaco non tornerà in campo prima di metà novembre. Una bella gatta da pelare per i fantallenatori, che dovranno fare a meno di Arnautovic per circa 50 giorni.

Fantacalcio.it per Adnkronos