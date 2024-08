Inter, Zielinski recuperato

Buone notizie per Simone Inzaghi, in vista dell'esordio stagionale di sabato tra le mura di San Siro contro il Lecce. L'Inter infatti ha pienamente recuperato Piotr Zielinski, tornatosi ad allenarsi in gruppo dopo gli acciacchi dell'ultima settimana. Il polacco era rimasto fuori dai convocati nella primissima di campionato a Genova, ora si prepara a esordire ufficialmente con la maglia dei nerazzurri. Lavorano ancora a parte, invece, De Vrij e Buchanan.

Ancora qualche dubbio di formazione per Simone Inzaghi, che potrebbe mischiare le carte nella sfida contro i salentini. Infatti Pavard e Dumfries possono scalzare dal 1' minuto rispettivamente Bisseck e Darmian, mentre per Zielinski più probabile un utilizzo a gara in corso.

Per il resto di formazione, giù le mani dai titolarissimi: Sommer confermato tra i pali, Acerbi e Bastoni sicuri di un posto in difesa. Dimarco intoccabile sulla sinistra, nessun cambio dal 1' per il trio Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan. Avanti Thuram e Lautaro Martinez completeranno l'undici di Inzaghi.

Fantacalcio.it per Adnkronos