Niente Nazionale infatti anche per il difensore dell'Atalanta e per il portiere del Napoli.

Toloi, che non è sceso in campo nell'ultimo turno contro l'Udinese, lamenta un problema al gemello che gli impedirà di essere in azzurro, mentre Meret è stato frenato nella fase di riscaldamento prematch contro l'Empoli da un affaticamento al polpaccio sinistro. Al momento non ci sono sostituti chiamati dal ct Spalletti per i tre infortunati.

Fantacalcio.it per Adnkronos