Juric in conferenza: Djidji e Ilic KO, fuori anche Radonjic e Karamoh

Dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino ha appena parlato Ivan Juric. Le dichiarazioni dell'allenatore granata alla vigilia della sfida contro il Cagliari in programma domani sera: "La sosta per certi versi è andata bene, ma non abbiamo recuperato tutti. Domani sarà una battaglia, sappiamo com'è l'ambiente di Cagliari. Dobbiamo essere al massimo".

Su Djidji e Ilic - "Djidji non è al massimo e non vogliamo rischiarlo, continua con il suo recupero. E Ilic ha problemi con la schiena, non sarà convocato".

Le condizioni di Vlasic - "Quando Vlasic si esprime ai livello di ciò che è, lui fa gol o li fa fare ad altri. A Genova c'era una pressione unica, Vlasic non ha fatto bene. Vogliamo che torni a fare partite con gol e assist, ci lavoriamo".

Radonjic, Soppy e Karamoh- "Non si è mai allenato con la squadra per problemi alla schiena e per altri problemi. Non sarà convocato. Secondo lui aveva mal di schiena, ora sta facendo con il preparatore. Mancheranno anche Soppy e Karamoh".

Ricci - "Prima dell'infortunio era a un livello molto alto, poi dopo ha fatto fatica. A Genova ha fatto discretamente contro giocatori di alto livello, sono soddisfatto di lui. L'unica cosa che ha patito è che dopo l'infortunio ha avuto bisogno di un paio di gare per rimettersi in carreggiata".

