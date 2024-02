Juve, ansia Chiesa: nuovo infortunio?

C'è apprensione in casa Juventus per le condizioni di Federico Chiesa. L'attaccante ha dovuto abbandonare la seduta odierna di allenamento in anticipo a causa di un brutto colpo ricevuto da un compagno (Alex Sandro) in uno scontro di gioco.

Occhio quindi alle condizioni di Federico Chiesa in vista della sfida tra la sua Juventus e il Napoli nel prossimo turno di Serie A. Al momento non si hanno notizie sulle sue condizioni e sull'entità dell'infortunio, ma il calciatore è uscito zoppicando dal campo e le sensazioni non sono positive.

Pessime novità quindi per la squadra di mister Massimiliano Allegri che oggi ha ritrovato in gruppo, pero', Moise Kean: l'attaccante è pronto a tornare a disposizione dell'allenatore dopo più di due mesi. Assenti invece Danilo, Perin, De Sciglio, McKennie e Rabiot.

Fantacalcio.it per Adnkronos