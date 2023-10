Juve: Chiesa in dubbio contro il Torino, le condizioni

Altro grattacapo per Allegri: Federico Chiesa non è al meglio e rischia di saltare il derby.

Nell'allenamento di giovedì infatti Federico Chiesa ha accusato un piccolo fastidio muscolare, fortunatamente i primi controlli medici hanno verificato che non si dovrebbe trattare di nulla di grave. Tuttavia, le sue condizioni sono da valutare nella rifinitura in vista del derby di sabato contro il Torino in campionato.

Problemi in attacco dunque per mister Allegri, che rischia di dover fare a meno anche di Vlahovic alle prese con una fastidiosa lombalgia. E' però recuperato Milik che si candida per una maglia da titolare, al suo fianco, se Chiesa dovesse alzare bandiera bianca, ci sarà Kean.

Fantacalcio.it per Adnkronos