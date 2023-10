Juve, infortunio per Weah

Non arrivano buone notizie da casa Juventus. C'è un nuovo infortunio, infatti, con cui dovrà fare i conti Massimiliano Allegri. Si ferma Timothy Weah: il giocatore del club piemontese, uscito acciaccato dal match contro l'Hellas Verona, è stato sottoposto ad esami clinici approfonditi che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra.

Di seguito la nota ufficiale diramata dalla Juventus: "In seguito al problema muscolare riportato durante la gara con l’Hellas Verona di sabato sera, Timothy Weah è stato sottoposto nella tarda mattinata di oggi ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".

Quando torna Weah? Questa la domanda che ora attanaglia i fantallenatori. Il giocatore bianconero resterà fermo ai box per qualche settimana. La sensazione è che il suo rientro in campo sia programmato dopo la sosta per le Nazionali. Al suo posto pronto Cambiaso, che ha deciso il match contro il Verona all'ultimo respiro. In alternativa, McKennie si sposterà sulla fascia con Miretti al centro.

Fantacalcio.it per Adnkronos