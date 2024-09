Juve, le condizioni di Gatti e Conceicao

L'infermeria della Juventus è pronta a svuotarsi. Sorride mister Thiago Motta, che si prepara a riabbracciare chi costretto a restare fermo ai box nell'ultimo periodo.

Gatti è al 100%, recuperato dopo il problema alla caviglia accusato in Champions League e ora sarà regolarmente a disposizione nel prossimo turno di campionato sabato a Genova.

L'ex Frosinone infatti si è messo alle spalle la panchina contro il Napoli e si prepara a ritrovare il campo. La caviglia ha risposto bene in allenamento, a riprova che la prudenza mostrata nella sfida agli azzurri è stata cruciale per evitare peggioramenti.

Buone nuove arrivano anche da Francisco Conceicao, il suo rientro tra i convocati si avvicina. L'ex Porto continua a lavorare a parte, ma presto riprenderà ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione nella sfida di Champions al Lipsia, in programma il 2 ottobre. Di lì tornerà a disposizione anche per i fantallenatori in ottica campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos