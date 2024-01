Juve, le ultime su Chiesa e McKennie

La Juventus è tornata in campo questa mattina per preparare il big match in programma domenica sera contro l'Inter.

Questa mattina alla Continassa Chiesa e McKennie hanno lavorato regolarmente col reso del gruppo. Uscita anticipata per Weah, ancora leggermente influenzato mentre Rabiot dovrebbe tornare in gruppo nella giornata di giovedì.

Allegri avrà a disposizione, dunque, l'intera rosa per la partita più importante del campionato (tranne lo squalificato Milik). Sicuramente tornerà tra i titolari Danilo che il tecnico ha preservato (era diffidato) nell'incontro pareggiato sabato contro l'Empoli. Il brasiliano affiancherà Gatti e Bremer. In mezzo al campo dovrebbe tornare Rabiot insieme a Locatelli e McKennie, mentre sulla fasce pronti Cambiaso e Kostic.

Uno dei dubbi che l'allenatore livornese si porterà fino alle ultime ore riguarda l'attacco: chi sarà il partner di Vlahovic tra Yildiz e Chiesa? Probabile sia la stella turca a spuntarla, con Chiesa pronto a subentrare.

Fantacalcio.it per Adnkronos