Juve, Nico Gonzalez verso il rientro

Reduce dal pareggio in Champions contro il Lille, la Juventus torna subito al lavoro per preparare il derby in programma sabato sera contro il Torino.

Motta spera di recuperare Nico Gonzalez , ma non è ancora detta l'ultima parola. L'ex Viola è ancora sulla via del recupero, seppur qualche segnale positivo già arrivato nel corso delle ultime giornate.

Segnali positivi che, però, dovranno diventare certezza. Domani Nico Gonzalez si sottoporrà al provino decisivo alla Continassa, per stabilire con staff medico e allenatore un suo rientro già per il Derby della Mole.

In base all'esito del test, starà a Motta decidere se concedergli almeno un posto tra i convocati e poi uno spezzone di partita, oppure rimandare il suo rientro dopo la sosta per le nazionali. L'ottimismo in casa Juve, comunque, è alto.

Contro i granata possibile Motta si affidi di nuovo a Weah e Yildiz, con Koopmeiners alle spalle di Vlahovic. Scelte quasi obbligate anche in difesa: Savona e Cambiaso agiranno sulle fasce, Kalulu e Gatti al centro.

Fantacalcio.it per Adnkronos