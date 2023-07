Juve, Pogba vuole ripartire

Paul Pogba sarà un nuovo acquisto della Juventus per la prossima stagione? E' quello che si chiedono i tifosi della Juventus e non solo dopo una stagione intera passata in infermeria. Arrivano segnali incoraggianti dal centrocampista francese che ha voglia di riscattare, appunto, un periodo complicato.

Il calciatore è tornato ad allenarsi alla Continassa già oggi, ovvero una settimana prima dal raduno ufficiale quando gli altri giocatori bianconeri si ritroveranno in campo dopo le vacanze. Dopo aver trascorso un periodo di vacanza a Miami dove si è allenato per farsi trovare pronto, da oggi Paul Pogba lavorerà alla Continassa.

Il suo obiettivo è quello di ritagliarsi un ruolo centrale nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione, puntando a mettersi alle spalle le difficoltà della scorsa stagione. Appena dieci, infatti, i gettoni di presenza raccolti tra campionato e coppe per l'ex Manchester United dopo il suo ritorno a Torino.

Fantacalcio.it per Adnkronos