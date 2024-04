Juventus: Chiesa non si allena, le condizioni

L'attaccante frenato oggi da noie fisiche, in dubbio per domenica contro la Fiorentina

Notizie negative arrivano dal quartier generale della Juventus in vista della partita interna di campionato contro la Fiorentina in programma domenica sera.

Quest'oggi infatti allenamento mattutino alla Continassa per la truppa allenata da Massimiliano Allegri: non si è visto in campo Federico Chiesa perché fermato da una lieve forma influenzale. Ancora lavoro a parte, inoltre, per l'infortunato Arkadiusz Milik.

Non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante per Chiesa e il tecnico bianconero confida di riaverlo già domani a disposizione con il resto del gruppo. Contro la Viola, tuttavia, scalda i motori Yildiz per far coppia avanti con Vlahovic.

Fantacalcio.it per Adnkronos