Juventus, Danilo parzialmente in gruppo

All'indomani del pareggio ottenuto contro l'Inter nel big match della 13.a giornata, la Juventus è tornata subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato in programma venerdì sera contro il Monza. Non mancano le buone notizie per Massimiliano Allegri che potrebbe recuperare una pedina fondamentale nel match contro i brianzoli.

La novità positiva per la Juventus riguarda la difesa: Danilo si è allenato parzialmente in gruppo, ha svolto parte della seduta insieme col resto dei compagni e dunque è sulla via del pieno recupero. Il centrale verdeoro ha saltato le ultime 5 partite di campionato contro Milan, Verona, Cagliari, Fiorentina e Inter a causa di un problema al flessore della coscia sinistra rimediato in Nazionale. Ora però si intravede la luce in fondo al tunnel: possibile rientro in campo contro il Monza, nell'anticipo di venerdì sera allo U-Power Stadium. Se fosse confermato lo scenario, a fargli spazio sarebbe Rugani che comunque ha ben figurato in queste ultime settimane, con Bremer e Gatti a completare il trio davanti a Szczesny.

Possibile che Locatelli si riprenda anche il suo posto da titolare in mezzo al campo dopo la panchina di ieri a causa di un problema al costato che non gli ha permesso di allenarsi al meglio nelle scorse settimane. In attacco possibile conferma per il tandem Chiesa-Vlahovic che ha disputato un'ottima partita contro gli uomini di Inzaghi.

Fantacalcio.it per Adnkronos