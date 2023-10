Juventus, derby a rischio per Vlahovic

La Juventus di Massimiliano Allegri prepara il match contro il Torino di Ivan Juric. Il tecnico dei bianconeri ha qualche dubbio di formazione vista la condizione fisica di alcuni giocatori fermi ai box negli ultimi giorni.

Il dubbio più importante resta quello relativo a Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo è ancora alle prese con i problemi fisici alla schiena che l'hanno tenuto fuori dai giochi già domenica scorsa contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e ancora non si è riunito al gruppo in allenamento alla Continassa. A pochi giorni dal via al derby della Mole, la presenza di Dusan Vlahovic dunque resta seriamente in dubbio.

Max Allegri rischia di dover modificare i propri piani. Va detto, però, che stavolta le alternative non mancano: oltre a Chiesa, sono pronti ed arruolabili anche Kean e il ristabilito Milik.

Fantacalcio.it per Adnkronos