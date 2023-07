Juventus, Kean rischia di saltare la tournée estiva

Primo infortunio per Max Allegri

Prime defezioni stagionali per Massimiliano Allegri che rischia di dover fare a meno di Moise Kean per la tournée negli Stati Uniti d'America. L'attaccante bianconero, infatti, si sta allenando a parte a causa di un leggero fastidio al flessore come riportato da Sky Sport.

Massimiliano Allegri spera di recuperare l'attaccante classe 2000 in tempo utile per la giornata di venerdì, quando i bianconeri partiranno alla volta degli Stati Uniti d'America dove resteranno fino al 3 agosto.

Fantacalcio.it per Adnkronos