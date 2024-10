Non si tratterà quindi di un lungo stop per il centrocampista della Juventus, ma Douglas Luiz non dovrebbe comunque esserci nel derby d'Italia contro l'Inter in programma nel prossimo turno di Serie A; più probabile un recupero per la settimana prossima quando i bianconeri saranno impegnati contro Parma e Udinese in campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos