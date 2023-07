Juventus, le condizioni di Fagioli dopo l'operazione alla spalla

La Juventus di Massimiliano Allegri attende con ansia la prossima stagione per riscattarsi dopo quanto accaduto quest'anno. Il club bianconero, dentro e fuori dal campo, cerca serenità e sicurezza, al fine di archiviare le vicende extra campo che hanno, per forza di cose, condizionato il cammino dei bianconeri. Se fuori dal campo molto sembra essere accantonato, all'interno dello spogliatoio si lavorerà duramente per trovare la condizione giusta. Da Pogba a Fagioli, tutti uniti verso un unico obiettivo.

Se Pogba lavora negli States, il discorso è diverso per Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero, infortunatosi lo scorso 18 maggio durante la semifinale di ritorno di Europa League contro il Siviglia, deve fare i conti con i problemi alla clavicola. La frattura rimediata nello scontro con Gudelj è stata sanata solamente con l'intervento chirurgico.

Operazione che, nonostante necessiti di tempo e di riabilitazione, non sembra aver fermato la voglia del giocatore. Proprio il bianconero, infatti, ha postato sui propri social network uno scatto che lo ritrae, con la cicatrice post intervento in bella mostra e la scritta "soon" (presto, ndr). Tabella di marcia alla mano, i l suo rientro è previsto per fine luglio, inizio agosto e non parteciperà alla tournée americana.

Fantacalcio.it per Adnkronos