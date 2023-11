Juventus: migliora Locatelli, ci sarà contro l'Inter?

Il centrocampista oggi parzialmente in gruppo, salgono le possibilità di vederlo in campo domenica sera

Buone notizie per la Juventus di Massimiliano Allegri in vista del derby d'Italia contro l'Inter in programma domenica sera. Il tecnico del club bianconero ha ritrovato nell'allenamento odierno Manuel Locatelli , o quantomeno parzialmente. Infatti il centrocampista, a differenza di ieri quando si era allenato a parte, oggi è tornato in parte a lavorare col resto del gruppo.

Locatelli nella seduta di questa mattina al JTC ha svolto dapprima lavoro personalizzato e poi una parte di sessione in gruppo, va attenuandosi dunque il dolore al costato che lo ha condizionato negli ultimi giorni.

Dunque Locatelli sta provando a recuperare per domenica, ma senza correre alcun tipo di rischio: il suo impiego nella formazione titolare, infatti, dipenderà anche da come il centrocampista si sentirà da un punto di vista psicologico.

Fantacalcio.it per Adnkronos