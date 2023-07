La Juventus segue Carlos Augusto

Tra le rivelazioni fantacalcistiche di questa stagione, i bianconeri non sono gli unici ad aver messo gli occhi sul gioiellino del Monza

La prossima estate vedrà la Juventus rivoluzionare le corsie esterne. L'intenzione del club bianconero è quello di proseguire sulla strada del 3-5-2, rinforzando le fasce con diverse novità, sia a destra che a sinistra. Diversi, infatti, i nomi nel mirino della Vecchia Signora che potrebbe pescare in Serie A per rinforzare le fasce. Nel mirino del club, infatti, ci sono Pasquale Mazzocchi e Fabiano Parisi, rivelazioni di Salernitana ed Empoli.

Il club sta valutando anche un prolungamento del contratto di Cuadrado, uno scenario che - fino a poco tempo fa - sembrava essere impossibile. C'è poi l'ipotesi relativa al rientro dal prestito al Bologna di Cambiaso, anche se il club felsineo ha richiesto il rinnovo del prestito per concedergli spazio da titolare. Sullo sfondo i vari Holm e Missori, ma nelle ultime ore è emersa anche la pista Carlos Augusto. Il giocatore di origini brasiliane piace, e tanto, a Massimiliano Allegri ma il Monza non svenderà dopo l'ottimo campionato al debutto in Serie A.

Fantacalcio.it per Adnkronos