La Salernitana aspetta Dia, il caso

La Salernitana aspetta Boulaye Dia. L'attaccante senegalese, 16 gol lo scorso anno, non è ancora tornato in Italia dopo ave risposto alla convocazione della Nazionale senegalese, pur non essendo mai sceso in campo a causa di un infortunio al retto femorale. Un infortunio che avrebbe dovuto anticipare i tempi del rientro a Salerno, dove lo staff medico del club campano aspetta per sottoporre il giocatore a nuovi esami strumentali.

Martedì il giocatore era atteso a Salerno, ma di ritorno dal Senegal ha fatto tappa in Francia, dove ha casa. Passate più di ventiquattro ore, non vi sono ancora tracce di Boulaye Dia, il cui rientro in Italia sarebbe slittato per problemi di natura personale. La Salernitana, dal canto proprio, aspetta il giocatore: il patron Iervolino vuole incontrare Dia dopo il caso di mercato scoppiato alla vigilia della partita di Lecce, annunciata una multa pari al 30% del prossimo stipendio.

Fantacalcio.it per Adnkronos