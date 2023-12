Lautaro Martinez KO, il comunicato dell'Inter

Lautaro Martinez salta il Lecce. Gli esami medici, ai quali è stato sottoposto in mattinata l'argentino, hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. L'attaccante non ci sarà dunque domani in campo al Meazza contro la compagine salentina ed è in dubbio a questo punto anche la sua presenza nell'ultima gara del 2023 contro il Genoa.

Ecco il comunicato dell'Inter sulle condizioni della punta argentina: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Fantacalcio.it per Adnkronos