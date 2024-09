Lazio, apprensione per Dia

In casa Lazio occhi puntati non solo sulle condizioni del Taty Castellanos: quest'oggi l'attaccante spagnolo è tornato ad allenarsi in gruppo e Baroni dovrebbe quindi convocarlo per il match di domani contro la Dinamo Kiev, nella prima giornata di Europa League.

C'era apprensione anche per le condizioni di Boulaye Dia: l'attaccante senegalese, autore di due gol in quattro presenze in campionato - ha preso una botta alla caviglia in occasione della gara con la Fiorentina.

All'orizzonte, però, nessuna particolare ansia per l'ex Salernitana: le condizioni della sua caviglia non preoccupano e potrebbe trovare regolarmente spazio in Europa League.

Fantacalcio.it per Adnkronos