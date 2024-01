Lazio, Immobile anticipa il rientro?

Una buona notizie per Maurizio Sarri ed i fantallenatori. Ciro Immobile potrebbe anticipare il rientro. Il bomber e capitano biancoceleste è attualmente ai box per l'infortunio rimediato dopo circa 20 minuti dall'inizio dell'ultima trasferta di campionato a Empoli. Ma per rivederlo in campo potremmo dover aspettare meno del previsto, cosa che invece non può dirsi di Luis Alberto, l'altro acciaccato di lusso reduce dal Castellani (e pronto non prima di fine mese).

Nella giornata di oggi ci saranno nuovi esami strumentali per monitorare i progressi del protocollo riabilitativo in corso. Filtra un cauto ottimismo: Immobile vuole tornare per l'eventuale derby di Coppa Italia del 9 gennaio. In ottica Fantacalcio, salterà sicuramente la trasferta di Udine di domenica pomeriggio, ma potrebbe rivedersi davvero per Lazio-Lecce della settimana successiva.

Il trauma distrattivo del semitendinoso della coscia destra prevedeva inizialmente uno stop tra le 3 e le 4 settimane, una mazzata visti i tanti impegni di gennaio della Lazio, tra cui la Supercoppa in Arabia Saudita tra il 19 e la possibile finale del 22. In giornata ne sapremo di più: Immobile intende a tutti i costi esserci nel probabile derby dei quarti, dopo i due saltati nella scorsa stagione. Servirà assoluta prudenza, ma la possibilità c'è. Fermo restando che, in caso di forfait, al centro dell'attacco sarà confermato Castellanos che comunque contro il Frosinone ha dato ampie garanzie, tornando a segnare e a fare assist.

Fantacalcio.it per Adnkronos