Lazio, infortuni per Lazzari e Zaccagni

La sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus non è l'unica brutta notizia per Igor Tudor.

Il tecnico della Lazio deve fare i conti con gli infortuni. Zaccagni si è fatto male durante il match contro la Juventus, la distorsione alla caviglia rimediata ieri sera preoccupa. Quasi sicuramente il calciatore salterà il derby contro la Roma in programma sabato alle 18. Nella giornata di oggi, Zaccagni si sottoporrà agli esami strumentali. A confermarlo è il dottor Fabio Rodia, medico sociale della Lazio, che ieri ha tracciato un primo punto sulle condizioni dell'esterno di Igor Tudor. Ma le sensazioni, appunto, non sono positive.

Nel mentre, i biancocelesti saranno costretti a fare a meno certamente di Lazzari contro la Roma. Per l'esterno ci si appresta ad uno stop di 10-15 giorni, come rivelato dal medico sociale dei capitolini.

"Lazzari ha una lesione di basso grado sul gemello laterale del polpaccio sinistro. Ha già iniziato le cure del caso, nei prossimi giorni ripeteremo gli esami strumentali per quantificare il ritorno in campo".

Lazzari si era infortunato nell'antiviglia della sfida contro la Juventus in campionato. Non sarà a disposizione per i prossimi impegni della Lazio, a partire dalla sfida contro la Roma in programma il prossimo sabato. Un peccato per i fantallenatori, l'esterno infatti potrebbe trovarsi a suo agio nel nuovo modulo disegnato da mister Tudor.

Fantacalcio.it per Adnkronos