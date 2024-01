Lazio, le ultime dall'infermeria: Provedel non si allena

Tre vittorie consecutive in campionato, la Lazio è in ripresa e punta adesso anche il derby di Coppa Italia in programma domani alle 18 contro la Roma. Dopo aver recuperato Romagnoli, si sono fermati Isaksen e Zaccagni, le cui condizioni saranno valutate con attenzione nelle prossime ore, anche se entrambi potrebbero non esserci contro la Roma. L'obiettivo è quello di recuperarli, magari, per il match di campionato in programma domenica alle 12.30 contro il Lecce.

Buone notizie, invece, per quanto concerne Luis Alberto: lo spagnolo si allenato totalmente in gruppo e ha dunque smaltito il recente infortunio. Lo spagnolo ha fatto i conti con la lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra rimediata contro l’Empoli. Quest'oggi, infine, niente allenamento per l'influenzato Ivan Provedel: le sue condizioni saranno monitorate in vista della partita con la Roma.

Sul fronte Immobile non ci sono, invece, grosse novità: l'attaccante dovrebbe saltare sia derby che Lecce: l'obiettivo è quello della Supercoppa Italiana, con la Lazio che giocherà la semifinale venerdì 19 gennaio contro l'Inter.

Fantacalcio.it per Adnkronos