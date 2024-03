Lazio, le ultime sugli infortunati Provedel e Patric

In casa Lazio oggi è stato il giorno di Igor Tudor. Il nuovo allenatore è stato presentato alla stampa ed è pronto per la sua nuova avventura in Serie A.

Dovrà fare i conti con i calciatori infortunati in vista dei prossimi impegni. Si tratta di Patric, Rovella, Provedel e Pellegrini. Proprio delle condizioni dei calciatori capitolini ha parlato il medico sociale Fabio Rodia.

"Patric ha quasi superato il problema e, se non ci saranno complicazioni, dovrebbe rientrare in gruppo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Nicolò Rovella è afflitto da pubalgia. La situazione è in evoluzione, lo stiamo monitorando giornalmente, per il momento non si possono fare previsioni sul suo rientro. Pellegrini, invece, ha rimediato una distorsione alla caviglia ma fortunatamente non di grave entità. Fortunatamente il ragazzo potrà recuperare in serenità anche viste le squalifiche sia in campionato che in Coppa Italia. Passi importanti li sta facendo Provedel. Non si può dare un tempo preciso per il suo rientro, ma nonostante l’infortunio serio, in nove giorni l’estremo difensore ha fatto passi da gigante. La speranza è di riaverlo a disposizione per il derby".

Fantacalcio.it per Adnkronos