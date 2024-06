Lazio, Luis Alberto saluta il Fantacalcio

Ha fatto godere in questi anni tanti fantallenatori e, ovviamente, i tifosi della Lazio. Adesso è arrivato il momento dei saluti. Luis Alberto saluta l'Italia, il fantasista spagnolo giocherà nell'Al-Duhail, in Qatar; è stata la stessa società biancoceleste a dare la notizia con un comunicato ufficiale. Arrivato nel 2016, Luis Alberto saluta dopo 8 anni; aveva preannunciato il suo addio dopo la gara con la Salernitana, ora, dopo due mesi di smentite e conferme, lo spagnolo lascia ufficialmente la Serie A. Il comunicato della Lazio su Luis Alberto.

Il comunicato della Lazio su Luis Alberto: "S.S. Lazio informa di aver ceduto definitivamente il calciatore Luis Alberto Romero Alconchel, con effetti dalla stagione sportiva 2024/2025, al club Al-Duhail affiliato alla federazione del Qatar".

Il post social di Luis Alberto

"Vogliamo raccontarvi una storia. Questa è una storia d'amore. Un ragazzo spagnolo di un paesino di Cadice, che a 23 anni è arrivato a Roma senza immaginare di diventare 'Il Mago'. Otto stagioni indossando la maglia della Lazio, otto anni di passione e di dedizione in ogni partita, in ogni allenamento. Con il tempo la città eterna è diventata la sua casa e lo stadio Olimpico la sua dimora. Come in ogni storia d'amore ci sono stati momenti difficili, infortuni che hanno messo alla prova la sua forza e sconfitte che hanno fatto male come ferite nell'anima, ma, nell'amore come nella vita, ci sono momenti indimenticabili. Vittorie, abbracci, 'ti amo', tutto l'affetto dei tifosi laziali e gol, 52 per chi, sotto il cielo di Roma, leggeva con orgoglio: 'La pelota sempre al Diez'. Insieme alla sua famiglia ha imparato sul campo e nella vita, sua moglie e i suoi figli sono cresciuti portando la Lazio nel cuore e vivendo ogni partita con l'intensità di chi sa che il calcio non è solo uno sport. Così ora, con la soddisfazione di essere parte della storia della Lazio, si congeda lasciando dietro di sé bei ricordi, molti amici, grandi compagni di squadra e una tifoseria incredibile alla quale dirà sempre: 'Grazie di tutto e forza Lazio'".

Fantacalcio.it per Adnkronos