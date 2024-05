Lazio, Luis Alberto saluta il Fantacalcio?

Lo ha fatto capire in una delle sue ultime dichiarazioni: "Voglio lasciare la Lazio al termine del campionato".

Luis Alberto lascia la Lazio e il Fantacalcio. Ormai non ci sono più dubbi: lo spagnolo non sarà nel listone del prossimo anno per la prima volta dal 2016.

Lo spagnolo giocherà nell'Al-Duhail. Nelle ultime ore è andato in scena un altro incontro tra gli agenti del Mago e il ds Fabiani. Lotito continua a chiedere 15 milioni di euro, al momento l'offerta è ferma a 12 milioni comprensivi di bonus. Il presidente della Lazio alza il tiro perché deve riconoscere il 25% della vendita al Liverpool, come da accordi al momento del trasferimento del giocatore a Roma. Ma nel giro di 48 ore, dunque entro il week-end, si dovrebbe arrivare alla definitiva fumata bianca. Anche per venire incontro alla volontà del diretto interessato, che ha palesemente dichiarato di voler continuare altrove ed è stato anche già salutato con uno striscione dalla Curva Nord, in occasione della partita col Sassuolo.

Sta per chiudersi così un capitolo lunghissimo tra Luis Alberto, la Lazio e il Fantacalcio. Che ha beneficiato dei suoi parecchi bonus e delle sue magie nelle ultime 8 stagioni.

Fantacalcio.it per Adnkronos