Le ultime da Napoli, Inter, Lazio e Atalanta

Atalanta, ultime dall'infermeria

Lavoro individuale oggi per Kolasinac e Lookman, difficile averli a disposizione contro il Cagliari. Ancora terapie per Scalvini, Scamacca, Maldini e Kossounou. Recuperato, invece, Carnesecchi,potrebbe già tornare a difendere i pali nella sfida di sabato.

Lazio, in dubbio Dia

Dia sta facendo ancora i conti con una distorsione alla caviglia rimediata domenica scorsa col Monza e la sua presenza sabato contro gli azzurri resta in dubbio. Da monitorare inoltre le condizioni di Marusic, che oggi si è allenato in differenziato dopo essere rimasto a riposo già ieri.

Inter, le condizioni di Thuram e Arnautovic

In via di miglioramento le condizioni di Arnautovic e Thuram, usciti claudicanti dal match di lunedì scorso contro la Fiorentina. A oggi è in dubbio la loro presenza domenica contro la Juve, decisivi i prossimi allenamenti. Tuttavia, in caso di forfait di entrambi, toccherebbe a Taremi fare coppia in avanti con Lautaro Martinez all'Allianz Stadium.

Napoli, Buongiorno è pronto

Buongiorno si prepara al rientro in campo e mira la sfida di sabato contro la Lazio. Saldamente nei convocati di Antonio Conte nelle ultime due contro Roma e Udinese, ma rimasto seduto in panchina. Lo status atletico, però, sta migliorando e il difensore spera di ritrovare posto tra i titolari già dal prossimo turno di campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos