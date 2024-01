Le ultime su Genoa, Cagliari e Verona

Verona, Baroni in conferenza

Il tecnico degli scaligeri ha così parlato a due giorni dal match in casa dell'Inter dopo aver perso il difensore Hien trasferitosi all'Atalanta: "Cabal sta bene, abbiamo dei ragazzi che nel cambio di sistema sono andati in campo ci hanno dato delle prestazioni in crescendo come Coppola e Amione. C'è invece da valutare Dawidowicz, claudicante con la Salernitana, poi anche Saponara che ha accusato un problema alla schiena".

Cagliari, Ranieri in conferenza

A due giorni dal match in casa del Lecce, il tecnico dei sardi ha parlato così sulle condizioni della squadra: "Augello e Dossena si sono allenati, Prati no. Pavoletti ha ricevuto un colpo sul piede dove si era fratturato l'anno scorso. Makoumbou è importante. Da Jankto mi aspettavo di più. Di Oristanio sono molto contento, ha fatto sempre la sua parte".

Genoa, Gilardino in conferenza stampa

"Alcuni giocatori hanno avuto febbre e virus, saranno valutati nelle prossime ore. Thorsby è out, ha avuto un problema al polpaccio. Retegui sta cercando, col lavoro, di tornare al 100% della condizione dopo l'infortunio; è un giocatore importantissimo per noi. Messias è dentro fisicamente e con la testa, ha grande voglia. Dragusin è un professionista esemplare, finché vestirà questa maglia sarà protagonista".

