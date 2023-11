Lecce: KO Almqvist, i tempi di recupero

I sospetti della vigilia sono stati confermati: l'infortunio di Almqvist non è di poco conto. Il problema muscolare terrà fuori l'esterno del Lecce per diverse settimane. Il comunicato del club: "L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Pontus Almqvist si è sottoposto, presso lo Studio Radiologico "Quarta Colosso " di Lecce, ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra".

Considerato il tipo di infortunio e l'entità, è probabile che Almqvist torni tra circa tre settimane. Salterà dunque Milan e Verona in campionato e proverà a rientrare per Lecce-Bologna in programma il prossimo 3 dicembre al Via del Mare.

In sua assenza, a partire dalla sfida di domani contro i rossoneri, spazio a Strefezza e Banda ai lati della punta Krstovic. Attenzione comunque alla candidatura di Sansone, che insidia proprio Strefezza, mentre Piccoli sarà una soluzione a gara in corso.

Fantacalcio.it per Adnkronos