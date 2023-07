L'Inter insegue Carlos Augusto: lo stato delle trattative

L'Inter di Steven Zhang è al lavoro in vista della finale di Champions League, in calendario sabato 10 giugno ad Istanbul. Il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di arrivare impreparata al super appuntamento europeo contro il Manchester City. Lavoro e attenzione: questi gli ingredienti delle giornate ad Appiano Gentile. Ma anche un pizzico di calciomercato.

Tra i diversi profili finiti sulla lista dei desideri di Beppe Marotta e Piero Ausilio sembra esserci finito anche Carlos Augusto. Il giocatore del Monza, clamorosa rivelazione del campionato e super colpo anche in chiave Fantacalcio, è finito nei radar nerazzurri. L'Inter, infatti, ha chiesto informazioni per il calciatore biancorosso: un sondaggio esplorativo, considerato anche che sulla fascia sinistra c'è già Gosens. Per il tedesco, però, si è registrato più di qualche interesse: per questo motivo l'intenzione è quella di tutelarsi nel caso dovesse arrivare un'offerta per l'esterno.

Fantacalcio.it per Adnkronos