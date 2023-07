L'Inter saluta Skriniar, andrà al PSG

L'Inter e Milan Skriniar si separano. Complice il mancato rinnovo e il contratto in scadenza oggi, il giocatore lascia Milano per accasarsi al Paris Saint-Germain, club con cui ha già trovato l'accordo dalla scorsa sessione invernale di calciomercato.

A comunicare l'addio definitivo col giocatore è stata proprio la società nerazzurra attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali: "Sei stagioni ricche di vittorie e soddisfazioni: si conclude qui l'avventura di Milan Skriniar con la maglia dell'Inter. All'Inter dall'estate 2017, Skriniar è stato uno dei protagonisti dello straordinario percorso di crescita dell'Inter, iniziato con il ritorno in Champions League del 2018 e coronato con la conquista di cinque trofei nelle ultime tre stagioni.

Uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane: questi i trofei vinti da Skriniar con la maglia nerazzurra, con la quale ha collezionato in totale 246 presenze e 11 gol nelle sue sei stagioni.

A Skriniar vanno i saluti e i ringraziamenti di tutta la Famiglia interista".

Milan Skriniar ha faticato e non poco nell'ultima stagione in nerazzurro e, di conseguenza, al fantacalcio. Il difensore slovacco ha trovato poco spazio nelle scelte di mister Inzaghi, anche per i continui problemi fisici che lo hanno colpito nella seconda parte di stagione. Solo 21 apparizioni per Skriniar in campionato, nelle quali ha collezionato alcun bonus. Numeri deludenti per il difensore centrale, che non è andato oltre una fantamedia del 5,57. Skriniar lascia l'Inter per trasferirsi in Ligue 1, lo ritroveremo dunque nelle liste delle EuroLeghe.

