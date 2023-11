Locatelli torna a casa, Asllani recupera e va! Marusic e Vecino ko

Problemi anche per Vignato e Marì del Monza: panoramica di infortuni a cavallo della sosta per le Nazionali

Lieve frattura alla costola per Locatelli



L'aveva già annunciato Luciano Spalletti in conferenza stampa, ma ora è ufficiale. Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana, non prenderà parte agli impegni degli azzurri di Spalletti contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina. Il motivo? Le sue condizioni fisiche non sono al top dopo gli esami svolti in Nazionale. Per questo motivo rientra a Torino.

A comunicare la notizia ci ha pensato la stessa FIGC attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali: "Il centrocampista Manuel Locatelli, valutata l'indisponibilità a seguito di infortunio, non sarà disponibile per le gare contro Macedonia del Nord e Ucraina e pertanto farà rientro al club di appartenenza".

Gli accertamenti clinici hanno evidenziato una lieve frattura leggermente scomposta della X costola dopo un contrasto di gioco risalente a sabato sera, nella gara contro il Cagliari. Il giocatore svolgerà terapie per alcuni giorni: la ripresa ed i tempi di recupero saranno basati sulla sintomatologia.

Asllani recupera, sospiro di sollievo Inter



Kristjan Asllani, out contro il Frosinone a causa di condizioni fisiche non ottimali, non preoccupa lo staff medico dell'Inter

Il giocatore ha rimediato unlieve affaticamento ai flessori della coscia destra. Un intoppo fisico che non lo terrà fuori dai giochi per la gara contro la Juventus. Il classe 2002 sarà arruolabile per la sfida alla Juve in calendario domenica 26 ottobre alle ore 20:45. Risponderà inoltre presente alla convocazione dell'Albania.

Marì e Vignato ko contro il Torino: le loro condizioni

Nell'anticipo contro il Torino erano rimasti fuori a sorpresa dall'undici titolare di Palladino: perPablo Marì e Samuele Vignato problemi di natura diversa, ma che hanno costretto entrambi al forfait last-minute, e che andranno valutati in vista della ripresa dei brianzoli a Cagliari dopo la pausa per le Nazionali.