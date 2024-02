Lookman: infortunio dopo la finale. Beffa Atalanta

Reduce dall'impegno in Coppa d'Africa con la Nigeria, battuta in finale dalla Costa d'Avoria, Ademola Lookman è stato fermato da un infortunio. Non una bella notizia per Gain Piero Gasperini che sperava di avere a disposizione l'attaccante nigeriano per la sfida col Sassuolo.

L’attaccante è stato sottoposto a delle terapie a causa di una distorsione alla caviglia sinistra rimediata in occasione della finale di Coppa d'Africa. Un intoppo che gli farà saltare la partita col Sassuolo, particolarmente importante nella corsa alla prossima Champions League, soprattutto dopo la vittoria del Bologna sulla Fiorentina nel recupero della 21esima giornata di campionato. Ancora out Palomino mentre è regolarmente tornato in gruppo il centrale difensivo svedese Hien.

Fantacalcio.it per Adnkronos