Lozano può salutare Napoli, apertura alla Mls

Il futuro di Hirving Lozano è lontano dal Napoli. L'attaccante messicano, infatti, avrebbe accettato l'offerta del Los Angeles Fc e potrebbe salutare il club azzurro già nelle prossime ore. Una notizia che era nell'aria, dopo che il patron Aurelio de Laurentiis aveva aperto alla cessione del calciatore complice il mancato rinnovo di contratto.

Il Napoli e il fantacalcio stanno quindi per salutare Hirving Lozano. La fumata bianca sembra essere ormai vicina e il Napoli dovrebbe incassare circa 20 milioni dalla cessione del messicano.

L'attaccante nello scorso campionato, nonostante la grande annata degli azzurri, non ha brillato particolarmente in termini di bonus fantacalcistici: . appena 3 gol e 3 assist in 29 presenze (di cui 20 da titolare). Fantamedia finale del 6.43 e una media voto del 6.07.

Fantacalcio.it per Adnkronos