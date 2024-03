Luvumbo e Kristensen KO, operazione riuscita per Berardi

Distrazione di basso grado per Zito Luvumbo



Archiviata la vittoria sull'Empoli, il Cagliari si appresta ad affrontare la Salernitana in un delicatissimo scontro salvezza. Apprensione per le condizioni di Zito Luvumbo, dopo l'infortunio rimediato contro i toscani. Quest'oggi l'attaccante angolano è stato sottoposto ai controlli diagnostici del caso per capire l'entità dell'infortunio: nella giornata odierna il calciatore ha svolto degli accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro.

Roma, lesione muscolare per Kristensen

Dopo la vittoria sul Monza, la Roma quest'oggi è tornata ad allenarsi per preparare la partita di Europa League con il Brighton in programma giovedì. E arrivano novità sulle condizioni di Rasmus Kristensen, uscito malconcio dalla sfida col Monza.

Non ha lavorato in gruppo Rasmus Kristensen: il difensore danese ha rimediato una lesione alla coscia sinistra stando a quanto è emerso dagli esami diagnostici.

Out anche Karsdorp: ha lavorato individualmente per via del fastidio al ginocchio che ha riportato nei giorni scorsi ma potrebbe recuperare per la sfida col Brighton o al massimo per quella di Firenze.



Berardi, intervento riuscito

È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo è stato operato a Bologna dopo l'infortunio rimediato domenica a Verona. Stagione finita per il giocatore neroverde.

Fantacalcio.it per Adnkronos