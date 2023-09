Milan, ansia dalla Francia: Theo non si allena

Questa sosta per le Nazionali sta portando un po' di ansia in casa Milan: prima l'infortunio di Giroud, poi gli altri problemi fisici accusati da Kalulu, Maignan e Theo Hernandez.

L'esterno sinistro e il portiere del Milan non si sono allenati sabato, Hernandez fermo anche ieri, in vista dell'amichevole della Francia contro la Germania: in particolare nel caso di Theo aveva destato preoccupazione la botta al polpaccio rimediata contro l'Irlanda. Notizie comunque tranquillizzanti nella giornata di ieri, ma in ogni caso entrambi trattandosi di un'amichevole sarebbero rimasti fuori. Theo Hernandez dovrebbe essere regolamente in campo, comunque, nell'attesissima gara in programma sabato alle 18 contro i cugini rossoneri.



Problemi più seri paradossalmente per l'altro francese rimasto a Milanello, Pierre Kalulu: guai muscolari per il difensore designato per la sostituzione dello squalificato Tomori, se non dovesse farcela nel derby spazio a Kjaer a fianco di Thiaw.

Fantacalcio.it per Adnkronos