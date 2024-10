Milan: Calabria pronto al rientro

Il difensore convocabile in campionato, out invece Abraham

I sorrisi della Champions si abbinano con quelli che arrivano dall'infermeria. Calabria è pronto a tornare in gruppo: il capitano del Milan ritroverà oggi i compagni, al netto di imprevisti o colpi di scena. Smaltita la lesione al polpaccio sinistro, che lo aveva tenuto fermo nel corso delle ultime settimane.

Calabria sarà a disposizione di Fonseca per la trasferta di Bologna. Il terzino punta a recuperare per figurare almeno tra i convocati. Difficile che possa scalzare Emerson Royal dal 1', ma potrebbe tornare utile come staffetta a gara in corso.

Sempre più complicato, invece, il recupero di Tammy Abraham. L'attaccante inglese è ancora alle prese con il problema alla spalla rimediato nella gara contro l'Udinese. Le cure proseguono, ma Fonseca e i fantallenatori sono costretti a navigare a vista. Potrebbe saltare la gara di Bologna, in ottica dei tanti impegni che attenderanno il Milan di qui alle prossime gare.

Fantacalcio.it per Adnkronos