Milan, chi in attacco contro il Pisa?

Oggi lavoro in gruppo per Nkunku

Massimiliano Allegri (Fotogramma/Ipa)
22 ottobre 2025 | 16.15
Dopo essere partito dalla panchina contro la Fiorentina domenica scorsa, Santiago Gimenez punta a riprendersi una maglia da titolare nel match di venerdì sera tra il suo Milan contro il Pisa. La sua presenza dall'inizio, però, dipende anche dalle condizioni di Christopher Nkunku.

Il francese sta risolvendo il fastidio al piede che lo ha costretto al forfait domenica scorsa contro la Viola, ma può farcela per venerdì. Oggi infatti Nkunku ha svolto lavoro in gruppo e tutto lascia pensare che possa far parte dei convocati contro il Pisa. Massimiliano Allegri avrebbe finalmente tre attaccanti pronti all’uso: Nkunku, Gimenez e Rafael Leao.

Il francese, tuttavia, sembra l'indiziato principale a dover partire dalla panchina; avanti dunque spazio a Gimenez in coppia con Leao dal 1' minuto. Per il resto dello schieramento rossonero, le fasce saranno presidiate da Saelemaekers e Bartesaghi, indisponibile Estupinan. In mezzo al campo possibile rivedere Ricci, infatti non è ancora al meglio Loftus-Cheek. Difesa diretta da Gabbia, dinanzi la porta di Maignan. 

